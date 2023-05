A- A+

HUMOR Rafael Portugal se apresenta no Recife pela primeira vez; confira data e informações de ingressos Humorista sobe ao palco do Teatro Guararapes com o stand-up comedy "Eu comigo mesmo"

O comediante Rafael Portugal traz ao Recife, pela primeira vez, o seu show stand-up comedy. "Eu comigo mesmo" será apresentado no dia 28 de maio, às 19h, no Teatro Guararapes.

Com um humor ácido, o artista promete subir ao palco para abordar temas variados, desde situações cotidianas até acontecimentos atuais. Também não devem faltar histórias engraçadas que já aconteceram na vida do humorista.



Na TV, Rafael foi destaque nas edições de 2020 e 2021 do “Big Brother Brasil”, quando comandou o quadro “C.A.T. BBB”. Atualmente, ele participa do programa “Domingão”, ao lado do apresentador Luciano Huck, e estreia, em breve, um programa no Multishow.

Serviço:

“Eu comigo mesmo", com Rafael Portugal

Dia 28 de maio, às 19h

No Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho)

Ingressos entre R$ 50 e R$ 140, à venda no Sympla



