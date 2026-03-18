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LANÇAMENTO Rafael Setestrelo lança "A Estrada dos Homens Doidos", inspirado em eclipse que marcou o Nordeste Obra parte de fenômeno de 1940 para costurar ficção, oralidade e o imaginário popular da Zona da Mata

O céu escureceu em pleno dia no Nordeste em 1º de outubro de 1940, quando um eclipse total do sol espalhou medo e ansiedade por cidades de Pernambuco, Paraíba e Ceará.

O episódio histórico é uma das grandes inspirações de “A Estrada dos Homens Doidos”, novo romance de Rafael Setestrelo, que será lançado pela Cepe Editora, nesta sexta (20), às 19h30, no Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão.



O livro custa R$ 50 e será vendido no lançamento, além de poder ser adquirido no site da Cepe Editora.

A narrativa escrita por Setestrelo nasce das histórias ouvidas pelo autor ainda na infância. Os relatos de seu avô, Urbano de Souza Costa, o Pirrito, sobre o eclipse atravessaram gerações e alimentaram a imaginação do autor.

“Meu avô era um grande contador de histórias. Estava ele, o irmão dele, José, e mais um outro homem que eu não lembro se era um outro irmão ou se era um amigo. Saíram de madrugada de Glória do Goitá, rumo a Limoeiro, para negociar na feira local. No meio do caminho, é quando eles veem o eclipse. A inspiração veio daí, dessa ideia da caminhada”, conta Setestrelo.

A experiência, descrita pelo seu avô como sobrenatural, marcou a família. Décadas depois, virou matéria-prima para o autor.

“O eclipse é como um divisor de águas da história, algo que pudesse mexer com os personagens, revelando o que estava escondido”, diz o autor.

Com 15 livros publicados, o autor constrói em "A Estrada dos Homens Doidos" uma trajetória marcada pelo diálogo entre o real e o fantástico. Sua escrita se ancora na cultura da Zona da Mata, sem abrir mão do extraordinário que brota do cotidiano.

“Acho que 'A Estrada dos Homens Doidos' é um romance bem humano, sem muitas máscaras. Os personagens são impulsivos e engenhosos em seus planos, e também trazem as marcas da forma como foram educados. Acho que todo mundo carrega cicatrizes da criação e da educação”, avalia o autor.

O romance integra um momento de criação que Setestrelo define por “Ciclo dos Estranhos”, ao lado de obras como "Dom Pirrito" (2023) e "A Fabulação de Luzia" (2025), de sua autoria.

“As três obras possuem características muito humanas. De narrar questões muito pessoais. Especialmente do preconceito, dessas questões de valores”, analisa o autor.

Na trama desenvolvida em "A Estrada dos Homens Doidos", os leitores são apresentados à jornada de três irmãos, Rubem, José e Judá, que se reencontram já crescidos e seguem juntos rumo à cidade de Limoeiro para um velório.

No caminho, testemunhando o eclipse, os irmãos enfrentam uma estrada povoada por lembranças e marcadas por culpas, ressentimentos, traições, um pai rude e violento (Israel) e uma mãe (Lia) oprimida e silenciada.

“No 'A Estrada dos Homens Doidos' eles criam suas proteções. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm proteção nenhuma. É uma agressão muito grande entre eles. Mostra como são homens ali, se agredindo o tempo todo, tentando chegar a algum lugar”, reflete.

“São homens discutindo a criação de homens que eles levaram. Então, é o embrião de uma família. Uma das coisas que eu tinha pensado é como se fosse o machismo em seu átomo”, completa Setestrelo.

O livro é dividido em dez capítulos e aposta em uma escrita que mistura vozes e tempos. A oralidade conduz a narrativa, costurando presente e passado e subvertendo normas literárias tradicionais.

“O que há nessa ideia é justamente a presença crucial da oralidade dos personagens prevalecendo sobre a narrativa, assim também como a abordagem a temas mais psicológicos e até históricos da Zona da Mata pernambucana”, afirma o autor.

Nascido em Vitória de Santo Antão, Zona da Mata Sul de Pernambuco, Setestrelo é escritor, cordelista, ator, rabequeiro e professor de Língua Portuguesa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), no Campus Vitória de Santo Antão, desde 2005.

Em 2020, foi vencedor do 7º Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, com o poemário "Dylan Pajeú". Também foi vencedor do Prêmio Mar que Arrebenta, em 2023, com "Dom Pirrito".

No IFPE, desenvolve, junto aos alunos, o projeto LiterAtos, que estabelece o diálogo entre a literatura e a cultura popular, com expressões como o mamulengo, o maracatu e o cavalo-marinho.

SERVIÇO

Lançamento de "A Estrada dos Homens Doidos", de Rafael Setestrelo

Quando: Sexta (20), às 19h30

Onde: Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão - Rua Imperial, 187, bairro da Matriz - Vitória de Santo Antão-PE

Entrada gratuita

Instagram: @rafael.setestrelo

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