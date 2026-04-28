A- A+

ENTRETENIMENTO Renovação necessária: Rafael Zulu e Gil do Vigor entram no debate do "Papo de Segunda" Economista e ator chegam para completar quarteto de apresentadores da 18ª temporada do programa da GNT, que conta também com João Vicente de Castro e Francisco Bosco

A estreia da temporada do “Papo de Segunda”, que chegou à grade do GNT nesta segunda-feira (27), não é apenas uma troca de cadeiras, mas um movimento de reinvenção para um programa que já ultrapassa uma década no ar.

A chegada de Rafael Zulu e Gil do Vigor traz novas vozes e experiências ao programa do canal a cabo, que segue com a ancoragem de João Vicente de Castro e a participação do filósofo Francisco Bosco.

“A chegada do Gil e do Zulu me deixa genuinamente animado. Não é aquela animação protocolar de ‘ah, que ótimo’. É aquela coisa de sentir que o programa vai ganhar camadas novas, energias diferentes. A dinâmica muda e isso é bom. Programa que não muda, enferruja. Estou curioso para ver o que vai rolar quando a gente menos esperar”, aponta João Vicente.

Toda semana, o quarteto mergulha em reflexões sobre comportamento e cultura, trazendo novas perspectivas para as noites de segunda. E para recomeçar mais um ano de debates, o cenário também volta com novidades e paleta de cores atualizada.

“Estar sentado ali com o João e com esse time é a chance de falar sobre o que realmente importa com transparência e pé no chão. Quero levar para os debates o meu olhar de quem acredita na troca de ideias para transformar a realidade, sempre mantendo a leveza e a cumplicidade que esse lugar exige”, explica Zulu.

Recém-saído da cobertura do “Big Brother Brasil”, Gil do Vigor amplia o repertório de masculinidades da produção, unindo sua espontaneidade, bom humor e pensamento crítico à roda de conversa.

“Integrar este elenco é motivo de honra e gratidão, um passo que representa toda a trajetória que construí até aqui. Sempre vi o ‘Papo’ como um espaço necessário de reflexão e chego com o coração aberto para trazer verdade e intensidade para as discussões. Quero somar à roda com responsabilidade, mas sem perder aquele meu jeito que o público já conhece e que dá uns bailes quando precisa”, valoriza o economista.

Desde 2018 na produção, Bosco é um dos integrantes mais longevos da bancada, ficando atrás apenas de João Vicente de Castro, que está desde a estreia.

“É sempre um desafio e uma alegria compartilhar a roda do ‘Papo’ com novos integrantes. Um desafio porque o programa acontece bem quando somos capazes de criar uma boa dinâmica entre nós. Uma dinâmica de amizade, confiança, bons afetos. E uma alegria porque cada pessoa nova traz algum aprendizado para a minha vida. E às vezes se tornam amigos para a vida”, pondera o veterano Bosco.

Nova temporada “Papo de Segunda” – Estreia dia 27 de abril, no GNT.

Veja também