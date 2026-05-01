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FAMOSOS Rafaella Justus: a partir de que idade não é preciso autorização dos pais para fazer rinoplastia? A adolescente de 16 anos passou recentemente por sua segunda rinoplastia

Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, compartilhou nas redes sociais que passou por uma nova rinoplastia. Em seu perfil, a jovem de 16 anos esclareceu: "Sim, fiz mais uma rinoplastia. Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Não foi por falta de autoestima, foi por escolha."

A adolescente já havia passado por uma rinoplastia quando tinha 14 anos, associado à correção de desvio de septo e em conjunto com uma cirurgia ortognática para corrigir alterações ósseas da mandíbula. Desta vez, mais do que ajustes visuais, o foco esteve em uma questão essencial e muitas vezes subestimada: a qualidade da respiração.

Mas, afinal, adolescentes precisam de autorização dos pais para realizar cirurgias plásticas? A resposta é, sim, até os 18 anos incompletos. A partir do dia que esse jovem completar 18 anos, não é mais necessária a autorização dos responsáveis





— É necessário que pacientes menores de idade estejam acompanhados dos pais ou responsáveis quando forem fazer algum procedimento cirúrgico — explica o cirurgião plástico Paolo Rubez, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

O cirurgião plástico José Otávio Gonçalves de Freitas, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo esclarece que os responsáveis pelo adolescente precisam não só assinar o termo de consentimento antes da cirurgia, como todos os documentos exigidos pelo hospital para o procedimento.

Essa necessidade da autorização dos pais decorre do Código Civil e do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). De acordo com o cirurgião plástico André Maranhão, Cirurgião Plástico, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica SBCP o responsável deve participar da consulta, compreender riscos, benefícios e alternativas e autorizar formalmente o procedimento.

Além disso, se tratando de adolescentes, que ainda estão com o corpo e o cérebro em formação, é preciso ter alguns cuidados adicionais. Por exemplo, se for uma cirurgia estética puramente eletiva, é preciso avaliar a maturidade emocional, pois será uma mudança corporal definitiva; se a queixa está presente há algum tempo e não é algo impulsivo estimulado por influencers ou até mesmo por colegas; se essa vontade do adolescente tem alinhamento familiar e o custo-benefício.

Dependendo do procedimento estético, também é preciso recomendado esperar uma idade mínima - que varia de acordo com o procedimento - para que o corpo já esteja completamente desenvolvido.

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