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LITERATURA Raimundo de Moraes lança livro de contos protagonizados por mulheres Lançamento de "Mulheres com Mais de Três Parágrafos" acontece nesta quinta (19) no Teatro Arraial, e no dia 30 na Livraria Jardim

Desejos, conflitos, relações de poder e acontecimentos da história do país estão compilados em oito contos protagonizados por mulheres de origens, gerações e condições sociais diversas no livro "Mulheres com Mais de Três Parágrafos", do escritor Raimundo de Moraes.



A obra, do Selo Mirada, será lançada nesta quinta-feira (19), no Teatro Arraial, e no dia 30 na Livraria Jardim.



Nos escritos, o tom de humor, ironia e crítica se fundem em uma leitura que percorre a intimidade de personagens, em meio a mulheres que amam, transgridem, sofrem e surpreendem.

"Eu já tinha alguns contos na gaveta, depois surgiram espontaneamente outros. Percebi que havia duas características em todos eles: não eram narrativas dentro do padrão microcontos, eles ultrapassavam mais de dois ou três parágrafos, e as protagonistas eram todas mulheres. A ideia do livro surgiu a partir daí", conta o autor.



OS CONTEXTOS

Entre outros, a construção de Brasília, o Golpe de 1964 e os debates sobre a anistia são contextos históricos e sociais que estão na narrativa do livro.



O intuito é explorar a complexidade humana de personagens, mesmo quando convenções são rompidas e seguem atravessadas por outras formas de opressão e contradição.



Uma multiplicidade que se destaca no prefácio do livro, assinado pela escritora e professora Renata Pimentel.

"O livro não é uma obra de censura livre. É indicado para jovens e adultos que gostam principalmente de ler uma boa história - com ironia, humor, revelações, reviravoltas e mistérios", enaltece Raimundo.

EM MEIO À LEITURA

Raimundo de Moraes cresceu em volta dos livros, dessa forma a literatura foi essencial para ampliar sua percepção sobre mundo, levando-o ao conhecimento de formas diversas de olhar e perceber a realidade.

"Sou um adulto que foi uma criança que cresceu em meio aos livros. Não escolhi deliberadamente ser escritor. Mas acho que a literatura me ajudou em muitas coisas", conta ele.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Mulheres com Mais de Três Parágrafos", do escritor Raimundo de Moraes

Quando: nesta quinta (19), às 19h

Onde: Teatro Arraial Ariano Suassuna - Rua da Aurora, 457, Boa Vista

Com bate-papo entre o autor e e escritora e professora Renata Pimentel



Quando: segunda (30), a partir das 19h

Onde: Livraria Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista

Com bate-papo do autor com as escritoras e professoras Ana Dourado e Conceição Rodrigues, sob mediação do escritor e jornalista Cícero Belmar

Informações: @raimundo_demoraes





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