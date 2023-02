Rainha consorte Camilla usará a coroa da rainha Mary em sua coroação

A- A+

A rainha Camilla usará a coroa da avó de Elizabeth II, a rainha Mary, na cerimônia de sua coroação e a do novo rei Charles III no dia 6 de maio, anunciou o Palácio de Buckingham nesta terça-feira (14).

A coroa estava na Torre de Londres, que expõe outras joias da monarquia britânica, de onde foi retirada para algumas alterações, informa o comunicado. Será "a primeira vez na história moderna que uma coroa já existente será utilizada na coroação de um consorte", afirmou.

A rainha Mary, esposa de George V, mandou fazer a peça para sua coroação em 1911.

"Pequenas alterações vão refletir o estilo individual da rainha consorte e prestarão homenagem à rainha Elizabeth II", que morreu em setembro, explicou a Casa Real britânica. Serão incorporados os diamantes Cullinan III, IV e V, da coleção pessoal de Elizabeth II, que costumava usá-los como broches.

A cerimônia de 6 de maio será na Abadia de Westminster. Em 7 de maio, haverá um show musical no Castelo de Windsor, para o qual 10 mil entradas serão sorteadas para o público geral.

Uma página sobre a coroação foi criada na internet, na qual o Palácio revelou o tema da cerimônia: o amor do rei pela natureza. O site apresenta flores das quatro nações do Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Gales).

Há também receitas culinárias e um link para uma lista de reprodução no aplicativo Spotify para comemorar a coração. Entre os artistas estão as Spice Girls, Tom Jones, Queen e Harry Styles. O rapper Dizzee Rascal, condenado por agredir a ex-noiva, foi retirado da lista.

