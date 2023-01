Rainha da organização, Marie Kondo diz que "desistiu" de arrumar a própria casa; entenda

A- A+

Segundo uma publicação do The Washington Post, a guru da arrumação Marie Kondo disse em uma webinar que depois de ter três filhos, ela também desistiu de manter sua casa impecável. "Até agora, eu era uma organizadora profissional, então fiz o possível para manter minha casa sempre arrumada", disse Kondo. Ela teve seu terceiro filho em abril de 2021.

"Eu meio que desisti no bom sentido para mim. Agora percebo que o que é importante é aproveitar o tempo com meus filhos em casa", acrescentou.

Kondo explicou que mesmo que sua casa esteja "bagunçada", ela sente que está gastando seu tempo "da maneira certa". A imprensa internacional foi atrás de representantes de Marie Kondo para uma posicionamento, mas não obteve resposta.

Ela construiu um império em torno da defesa de casas limpas e organizadas. Seu livro, "The Life-Changing Magic of Tidying Up", liderou a lista dos mais vendidos do New York Times em 2014. O método desencadeou um movimento, e as pessoas ao redor do mundo estão "fazendo Kondo" em suas casas e organizando seus espaços de trabalho. Seu livro também gerou um especial da Netflix, "Ordem na Casa com Marie Kondo", que dá às pessoas dicas sobre como manter seus espaços organizados.

