NOVELA "Rainha da Sucata" é escolhida pela Globo para substituir "A Viagem" no "Vale a Pena Ver de Novo" Escrita por Silvio de Abreu, a novela trouxe no elenco artistas como Regina Duarte, Tony Ramos e Glória Meneze

“Rainha da Sucata” será o próximo título do “Vale a Pena Ver de Novo”, substituindo “A Viagem”. A TV Globo anunciou, nesta quarta-feira (22), que a novela será reprisada a partir de 3 de novembro.

Escrito por Silvio de Abreu e dirigido por Jorge Furtado, o folhetim foi ao ar originalmente em 1990. Depois de 35 anos, o clássico volta ao ar no ano em que a emissora comemora seu 60º aniversário.



Ambientada em São Paulo, a trama retrata o universo dos novos-ricos, em contraste com a decadente elite paulistana. Interpretada por Regina Duarte, Maria do Carmo vem de uma origem humilde e enriquece com os negócios do pai, o vendedor de ferro-velho Onofre (Lima Duarte).



Ao reencontrar Edu (Tony Ramos), um playboy que a humilhava no colégio e agora enfrenta a falência, Maria do Carmo vê a chance de se vingar e, ao mesmo tempo, fazer parte da alta sociedade. Para isso, ela propõe a ele um casamento de conveniência.

Morando no casarão da tradicional família Albuquerque Figueroa, a protagonista passa a ser perseguida por Laurinha, vilã vivida por Glória Menezes. A ardilosa madrasta de Edu nutre uma paixão secreta pelo enteado e passa a fazer da vida da “sucateira” um inferno.

No elenco, também estão nomes como Aracy Balabanian, Lima Duarte, Nicette Bruno, Tony Ramos, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Marisa Orth, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e Daniel Filho em papéis de destaque.



