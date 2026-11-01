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fantasia Rainha do Halloween, Heidi Klum mostra transformação para virar 'mão'; veja vídeo Modelo e apresentadora alemã comemorou 25 anos de sua tradicional festa do 31 de outubro

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Não tem para ninguém no Halloween. Dona das fantasias mais elaboradas das festas, a apresentadora e modelo alemã Heidi Klum, em 2026, se transformou numa mão gigante decepada. A intrincada roupa fez parte da comemoração de 25 anos de seu tradicional festa de 31 de outubro, que aconteceu na noite de sábado, em Nova York.

Nas redes, Heidi mostrou como foi o processo para se transformar numa réplica da própria mão.

"Para o 25º aniversário da minha festa de Halloween, eu sabia que tinha que ir com tudo! Às vezes, as coisas mais comuns podem se tornar as mais extraordinárias quando você as olha de um jeito um pouco diferente. Eu queria algo inesperado, um pouco estranho, um pouco assustador e diferente de tudo que eu já tinha feito", escreveu ela. "Todo ano eu acho que não tem como superar o anterior, e de algum jeito a gente consegue. O que será que vamos inventar para o ano que vem?".

À Vogue americana, a apresentadora falou que começou a pensar nesta fantasia há um ano, antes mesmo da edição passada de sua festa, quando se transformou em Medusa. Para construir a mão, ela contou que o designer da fantasia precisou escanear o corpo dela para ter todos os detalhes.

“Queríamos que tudo fosse o mais realista possível, a anatomia, as veias, os músculos, todos os pequenos detalhes que fazem uma mão parecer uma mão de verdade”, disse Heidi à revista. "Nós até recriamos meu anel de noivado e minha aliança de casamento, além da tatuagenzinha no meu dedo”.

A trabalheira, ela disse, não é só para colocar a fantasia. Tirá-la também é um processo complicado. “Algumas dessas transformações levam tanto tempo para vestir, e tirá-las pode ser uma aventura por si só.”

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