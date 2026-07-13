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QUADRILHA JUNINA Pernambucana Raio de Sol vence Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas Celebrando 30 anos de história, o grupo é reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco

A Quadrilha Junina Raio de Sol foi a grande campeã do 20º Concurso Nacional de Quadrilhas Juninas, realizado pela Confederação Brasileira das Entidades de Quadrilhas Juninas (Confebraq) nos dias 11 e 12 de julho, em Canaã dos Carajás, no Pará. Com 777,6 pontos, o grupo pernambucano garantiu o título.

Reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco, a Raio de Sol alcançou a conquista no ano em que celebra 30 anos de história. Após terminar a edição anterior como vice-campeã, a quadrilha retornou ao concurso com o espetáculo “Sou Coração do Folclore Nordestino", que homenageia a identidade, o pertencimento e a riqueza cultural da região.

“Recebemos esse título com muita emoção porque ele representa o esforço coletivo de centenas de pessoas que constroem a Raio de Sol ao longo de todo ano. é uma conquista que celebra nossos 30 anos de história e que pertence a Pernambuco, ao movimento junino e a todos que acreditam na força da cultura popular”, destaca Leila Nascimento, diretora artística e noiva da Raio de Sol.

Segundo a assessoria de imprensa do grupo, em celebração às três décadas de história, a quadrilha junina atuou com uma programação especial, incluindo a inauguração do Centro de Artes Raio de Sol e a estreia internacional em Portugal do espetáculo “Sou Coração do Folclore Nordestino".



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