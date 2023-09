A- A+

Literatura Raiza Figuerêdo lança o livro de poemas "Escola das Horas"; conheça a obra Lançamento ocorre nesta quinta-feira (21), às 19h, no Armazém de São Jorge & Mocó

Publicado pela editora Patuá, “Escola das Horas” é o segundo livro de poemas da escritora pernambucana Raiza Figuerêdo. A obra será lançada nesta quinta-feira (21), às 19h, em evento no Armazém de São Jorge & Mocó, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

A publicação reúne textos nascidos entre 2018 e 2021. Segundo a autora, o livro foi escrito “para honrar a passagem do tempo e está permeado pelas experiências colhidas nos livros e na vida”. O texto de orelha é assinado por Lourival Holanda, atual presidente da Academia Pernambucana de Letras (APL).

Os poemas apresentados por Raiza trazem um tom contemplativo, em uma busca pelo estado de presença. As temáticas exploradas nos textos vão do despertar ao dormir, passeando pelos acontecimentos da vida em casa, no mato e na cidade, bem como por inspirações psicológicas e filosóficas.



Nascida em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, Raiza é professora-pesquisadora em Psicologia da Arte, psicóloga e arteterapeuta, com doutorado em Psicologia pela UFPE. Ela é autora do livro “O coletor” (2019), que recebeu voto de aplauso da Alepe.

