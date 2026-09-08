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AGENDA CULTURAL Raízes Culturais leva arte, design e produção pernambucana para espaços de decoração Ao longo da programação gratuita, o público poderá participar de oficinas de aquarela, aromas, bordado, paisagismo, cerâmica e macramê, além de palestras

A primeira edição do Raízes Culturais acontece nos dias 19 e 20 de setembro, das 10h às 17h. O projeto propõe uma experiência para descobrir Pernambuco a partir de ambientes decorados do empreendimento Raízes, da Rio Ave.



Os espaços serão ocupados por obras, objetos, artesanato e criações pernambucanas, além de oficinas, encontros e conversas com nomes ligados à arte, à arquitetura e ao design. A programação tem curadoria artística e cultural da Casa Viva.

Entre os destaques está o Coletivo Paranambuco, que ocupa a galeria do projeto com diferentes olhares sobre o design e a produção criativa local. A Mostra de Arte e Decoração reúne 15 nomes do segmento, enquanto a Galeria Ceci leva obras de artistas pernambucanos para dentro dos ambientes da casa, criando um diálogo entre arte, decoração e os modos de morar.

Ao longo da programação, o público poderá participar de oficinas de aquarela, aromas, bordado, paisagismo, cerâmica e macramê, além de palestras e bate-papos com arquitetos, designers, artistas e convidados.

A programação completa, com convidados, temas e horários de cada atividade, será divulgada em breve.

SERVIÇO

Raízes Culturais

Quando: 19 e 20 de setembro, das10h às 17h

Onde: Espaço de vendas Raízes - R. Gen. Joaquim Inácio, 270, Ilha do Leite, Recife

Entrada gratuita

Informações: @rioave

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