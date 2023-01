Ramille interpreta seu avesso: uma personagem que odeia samba

A- A+

Muitos fatores podem ajudar um artista na hora de se destacar na disputa por um papel. Ramille, que faz a mimada Melissa de “Encantado’s”, já tinha feito alguns testes para outros projetos na própria Globo quando recebeu uma ligação de um produtor de elenco para a seleção da série do Globoplay, lançada em novembro. E, de cara, percebeu muitas semelhanças entre sua própria realidade e a trama.

“A história tem a ver com samba, com o subúrbio do Rio de Janeiro, que é de onde eu sou. Os personagens são reais. Me reconheci nos meus colegas, no humor, na leveza”, conta.



Em “Encantado’s”, Melissa é uma jovem que não gosta de trabalhar e não curte o mundo do samba como a família. “Mas ela é cheia de atitude, fashionista, cara-de-pau, verdadeira, safadinha e, apesar de tudo, ama aquelas pessoas”, defende a intérprete. Para o papel, Ramille tratou de observar bem os jovens ao seu redor.





Como tudo começou

Esta, na verdade, é a primeira experiência de Ramille como atriz. “No primeiro dia de gravação, acordei bem ansiosa”, lembra. Mesmo assim, garante que a experiência foi bem tranquila. Principalmente em função do tempo de preparação que foi dado para estabelecer as relações entre a equipe. “Quando começamos a gravar, já tínhamos intimidade e química. Eu só me joguei”, diz.



Ramille começou a se tornar conhecida ao participar do “Got Talent Brasil”, na Record, em 2013. Lá, conheceu Milton Cunha, que atuava como jurado do programa. Ele a indicou para um teste no espetáculo “Ginga Tropical”, que proporcionou à atriz a experiência de passar três meses na China, atuando como cantora e dançarina. “Encantado’s” - disponível no Globoplay.

