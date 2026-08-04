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EXPOSIÇÃO "O Céu não Cabe em Nenhum Paraíso", de Ramon Vieitez, entra em cartaz na Galeria Marco Zero Com curadoria de Yuri Quevedo, exposição reúne cerca de 30 obras das 'paisagens' de Vieitez; mostra será aberta ao público nesta quinta (6)

Da finitude ao recomeço, o universo imagético e simbólico do artista pernambucano Ramonn Vieitez, será exposto em pelo menos 30 obras na exposição "O Céu não Cabe em Nenhum Paraíso", na Galeria Marco Zero, a partir desta quinta-feira (6), quando será aberta para visitação ao público.



Gratuita, a mostra, com curadoria de Yuri Quevedo, é guiada pela pesquisa do gesto, da luz e da matéria de Vieitez, que registra o seu aprofudamento de investigação pictórica no decorrer dos últimos anos.







Para Ramonn, as paisagens funcionam como um universo imagético e simbólico no qual as explosões abrem espaço para o surgimento do novo, em pinturas tomadas pela tensão - como se algo estivesse prestes a ocorrer.

"Pintar é um estudo constante: entender o comportamento da tinta, experimentar diferentes gestos, pigmentos, acabamentos; enfim permitir que a matéria também participe da construção da imagem", pontua ele, complementanto que, "Foi desse processo que começaram a surgir texturas, atmosferas e paisagens cada vez menos preocupadas em representar algo específico e mais interessadas em criar um estado, uma sensação".

Erotismo

Para o curador Yuri Quevedo, Ramonn Vieitez apresenta cada elemento como signo, "inteiro em sua potência e integrado a uma ordem superior".



Sendo assim, não há divisão estável de planos nem hierarquia do olhar, distâncias e tamanhos são simbólicos, "pois todas as coisas da criação são fruto do mesmo gesto da mão", ressalta Quevedo que identifica, ainda, um erotismo presente nessas paisagens.

"Que surge como manifestação sensual daquilo que não está presente, mas cuja insinuação o corpo pressente".

Desenvolvidas a partir de estruturas concebidas pelo próprio artista, as obras têm a madeira como suporte principal. E as estruturas, como as de oratórios e biombos, são partes intríssecas da criação.

Exemplo disso são as obras "Conversas com o Céu", "A Criação da Luz" e "A Serpente de Fogo", entre outras assinadas pelo artista.

SERVIÇO

Exposição "O Céu não Cabe em Nenhum Paraíso", de Ramonn Vieitez

Quando: abertura nesta quinta-feira (6), às 19h, - em cartaz até 25 de setembro

Onde: Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: @galeriamarcozero // www.galeriamarcozero.com // (81) 9 8262-3393



Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábados, das 10h às 17h





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