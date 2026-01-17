A- A+

ANIVERSÁRIO Ranzinza, forte à base de espinafre e apaixonado por Olívia Palito, Popeye completa 97 anos Criado em 1929 como personagem secundário de uma tira quase esquecida, o marinheiro atravessou gerações, saiu dos jornais para o cinema e se tornou um dos símbolos mais duradouros do entretenimento mundial

Em 17 de janeiro de 1929, os leitores de jornais nos Estados Unidos conheceram, quase por acaso, um marinheiro ranzinza que mudaria a história dos quadrinhos.

Popeye surgiu discretamente em Thimble Theatre, tira criada pelo cartunista Elzie Crisler Segar e publicada desde 1919 no New York Evening Journal.

Quase um século depois, em 17 de janeiro de 2026, o personagem completa 97 anos como um dos ícones mais duradouros da cultura popular.

Na época, Thimble Theatre estava longe do sucesso. Com humor irregular e personagens pouco carismáticos, como Olívia Oyl e seu irmão Castor, a tira sobrevivia sem grande destaque.

A entrada de Popeye, contratado como marinheiro em uma aventura marítima, mudou tudo. Com um único olho vesgo, cachimbo na boca, fala truncada e uma personalidade direta e violenta, ele rapidamente conquistou os leitores, que passaram a exigir mais aparições do personagem em cartas enviadas aos jornais.

De coadjuvante a protagonista absoluto

A reação do público foi imediata. Em poucos meses, Popeye assumiu o centro das histórias, enquanto Olívia Palito deixou de ser protagonista para se tornar seu interesse amoroso.

Vieram também personagens que ajudaram a consolidar o universo do marinheiro, como o rival Bluto, o oportunista Wimpy e o bebê Swee’pea. A tira passou a combinar humor físico, sátira social e aventuras absurdas, marca registrada do estilo de Segar.

Curiosamente, a força sobre-humana associada ao espinafre só apareceu em 1931. Antes disso, Popeye recorria a soluções improváveis, como uma galinha mágica.

A adoção do espinafre se mostrou definitiva e extrapolou os quadrinhos, influenciando o consumo do vegetal nos Estados Unidos e rendendo homenagens curiosas, como a estátua erguida em 1937 em Crystal City, no Texas, autoproclamada “Capital Mundial do Espinafre”.

O salto para a cultura de massa veio em 1933, com os curtas de animação produzidos pelos irmãos Fleischer, que fixaram a imagem do personagem no cinema.

Popeye alcançou popularidade comparável à de Mickey Mouse e Betty Boop, expandiu-se para a televisão, produtos licenciados e até um filme com atores reais, estrelado por Robin Williams em 1980. Segar, morto em 1938, não chegou a ver a dimensão do fenômeno que criou.

Noventa e sete anos depois de sua estreia, Popeye segue reconhecido mundialmente, com nomes diferentes em vários países e presença constante no imaginário coletivo.

O marinheiro que nasceu como figurante em uma tira quase esquecida provou que, no entretenimento, personalidade e identidade podem ser mais fortes do que qualquer roteiro — com ou sem uma lata de espinafre.

Veja também