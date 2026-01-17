Sáb, 17 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ANIVERSÁRIO

Ranzinza, forte à base de espinafre e apaixonado por Olívia Palito, Popeye completa 97 anos

Criado em 1929 como personagem secundário de uma tira quase esquecida, o marinheiro atravessou gerações, saiu dos jornais para o cinema e se tornou um dos símbolos mais duradouros do entretenimento mundial

Reportar Erro
PopeyePopeye - Foto: Reprodução/Warner

Em 17 de janeiro de 1929, os leitores de jornais nos Estados Unidos conheceram, quase por acaso, um marinheiro ranzinza que mudaria a história dos quadrinhos.

Popeye surgiu discretamente em Thimble Theatre, tira criada pelo cartunista Elzie Crisler Segar e publicada desde 1919 no New York Evening Journal.

Quase um século depois, em 17 de janeiro de 2026, o personagem completa 97 anos como um dos ícones mais duradouros da cultura popular.

Leia também

• 'Pânico 7': O que esperar do novo filme da franquia de terror?

• Depois de prêmios, O Agente Secreto está em mais salas de cinema

Na época, Thimble Theatre estava longe do sucesso. Com humor irregular e personagens pouco carismáticos, como Olívia Oyl e seu irmão Castor, a tira sobrevivia sem grande destaque.

A entrada de Popeye, contratado como marinheiro em uma aventura marítima, mudou tudo. Com um único olho vesgo, cachimbo na boca, fala truncada e uma personalidade direta e violenta, ele rapidamente conquistou os leitores, que passaram a exigir mais aparições do personagem em cartas enviadas aos jornais.

De coadjuvante a protagonista absoluto

A reação do público foi imediata. Em poucos meses, Popeye assumiu o centro das histórias, enquanto Olívia Palito deixou de ser protagonista para se tornar seu interesse amoroso.

Vieram também personagens que ajudaram a consolidar o universo do marinheiro, como o rival Bluto, o oportunista Wimpy e o bebê Swee’pea. A tira passou a combinar humor físico, sátira social e aventuras absurdas, marca registrada do estilo de Segar.

Curiosamente, a força sobre-humana associada ao espinafre só apareceu em 1931. Antes disso, Popeye recorria a soluções improváveis, como uma galinha mágica.

A adoção do espinafre se mostrou definitiva e extrapolou os quadrinhos, influenciando o consumo do vegetal nos Estados Unidos e rendendo homenagens curiosas, como a estátua erguida em 1937 em Crystal City, no Texas, autoproclamada “Capital Mundial do Espinafre”.

O salto para a cultura de massa veio em 1933, com os curtas de animação produzidos pelos irmãos Fleischer, que fixaram a imagem do personagem no cinema.

Popeye alcançou popularidade comparável à de Mickey Mouse e Betty Boop, expandiu-se para a televisão, produtos licenciados e até um filme com atores reais, estrelado por Robin Williams em 1980. Segar, morto em 1938, não chegou a ver a dimensão do fenômeno que criou.

Noventa e sete anos depois de sua estreia, Popeye segue reconhecido mundialmente, com nomes diferentes em vários países e presença constante no imaginário coletivo.

O marinheiro que nasceu como figurante em uma tira quase esquecida provou que, no entretenimento, personalidade e identidade podem ser mais fortes do que qualquer roteiro — com ou sem uma lata de espinafre.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter