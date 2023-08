A- A+

MUSICA Raonir Braz lança seu novo single intitulado "NORMAL 3X"; saiba mais O novo trabalho do trapper foi feito em parceria com Makonnen Tafari

Apesar de já existir desde os anos 2000 nos Estados Unidos, e ganhado popularidade na última década, o subgênero do rap/hip-hop, trap, tem ganhado cada vez mais forças no Brasil com nomes como Matuê e Sidoka. Uma das vozes que tem aparecido recentemente neste meio é o Raonir Braz. O artista é natural de Salvador e lança novo trabalho, intitulado "NORMAL 3X", com data para chegar nas plataformas digitais nesta sexta-feira (18).

O jovem de 29 anos trabalhou em parceria com Makonnen Tafari na nova obra, que é uma versão da música "Normal", feita pelo seu colega e parceiro de longa data.

“O Rap nos permite isso, então eu tive ideia de samplear e criar outra wave. A gente acabou abordando outra perspectiva da primeira versão, trazendo mais as nossas vivências de longa data e o quanto isso ainda se mantem”, completa Raonir.

Acompanhado de um videoclip, "NORMAL 3X" é a primeira música inédita divulgada do disco Persona Vol. 2, que será lançado em outubro deste ano com composições e produção musical do próprio Raonir. O álbum, que representa as mudanças rítmicas e musicais de Raonir, é uma continuação do EP Persona Vol. 1

