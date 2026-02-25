A- A+

BREGA Raphaela Santos assina com a Sony Music Brasil e dá início a uma nova fase na carreira Nome forte do brega pernambucano, "A Favorita" segue em meio a boas novas para 2026

Nome potente do brega em Pernambuco, a cantora Raphaela Santos deu start a uma nova fase na carreira, noticiando a fãs e seguidores, nesta quarta-feira (25), em seu Instagram, a assinatura com a gravadora Sony Music Brasil.

"Com muita honra e satisfação, agora faço parte da gravadora Sony Music", comemorou ela, reforçando a "vibe" de boas novas para 2026 - no próximo dia 5 de março chega às plataformas de música o single "Impossível", em parceria com a cantora Ludmilla.





A faixa abre o projeto audiovisual "Ao Vivo na Paraíba" - empreitada realizada no último mês de janeiro, em João Pessoa, ocasião em que "A Favorita" gravou DVD com participações de Zé Felipe, além de Ludmilla e outros nomes.

Na postagem no Instagram, em que anuncia a novidade com a gravadora, Raphaela recebeu dos seguidores comentários parabenizando a nova fase.



"Tirou onda", escreveu Letícia Tavares - filha de Delma e casada com Guilherme Vilar, participantes do BBB25.



"Parabéns, minha Favorita! Que alegria e que orgulho de você!", afirmou outra seguidora. "Ela é Brasil. Artista Nacional, o brega é nacional. Voa, Rapha", pontuou mais um seguidor.

Projeção

Com mais de 1,6 milhão de ouvintes mensais em uma das principais plataformas de música (Spotify), e já conhecida nacionalmente com um dos nomes fortes do brega de Pernambuco, Raphaela Santos, de fato, deve iniciar uma nova fase na trajetória.

Como contratada da Sony Music Brasil, a projeção País afora deve ser uma das consequências dessa nova parceria.

"Que felicidade incrível, agora faço parte desse time! Vamos pra cima avançar ainda mais", comentou Raphaela, na página do Instagram da gravadora, que também noticiou sobre sua nova contratada.

