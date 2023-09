A- A+

Literatura Raphael Montes, autor da série "Bom Dia, Verônica", é confirmado na Bienal do Livro de Pernambuco Além do escritor e roteirista, o evento anunciou nomes como Lia de Itamaracá e o poeta mineiro Sérgio Vaz

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco realiza sua 14ª edição de 6 a 15 de outubro, no pavilhão interno do Centro de Convenções, em Olinda. O evento confirmou novos nomes em sua grade de programação.

Um dos destaques é o escritor carioca Raphael Montes, que vem para falar sobre o seu mais novo livro, “A mágica mortal”, lançado em 2023. Além de autor de livros, ele assina o roteiro da série “Bom dia, Verônica”, da Netflix, e da novela “Beleza Fatal”, que está em produção para a HBO Max.

Entre os pernambucanos anunciados, está a cirandeira Lia de Itamaracá. Também marca presença o cantor e compositor Marconi de Souza Santos, mais conhecido como Cannibal, que é autor do livro "Música Para O Povo Que Não Ouve", publicado pela editora Cepe. Já o poeta, escritor e produtor cultural Jorge Filó vai falar da sua mais recente obra, “Pecúlio”, lançada em 2023 com o apoio do Funcultura-PE.

Também foram anunciados recentemente pela Bienal PE Sérgio Vaz, João Anzanello, Andréa Nunes, Costa Senna, Elizandra Souza, José Henrique Bortoluci, Roberto Beltrão e Márcio Benjamin.

