MUSICA Raphael Vicente, influenciador do Complexo da Maré, viraliza com paródia de 'Barbie'; veja o vídeo Carioca de 22 anos faz sátira com maneira estigmatizada com que moradores de favela são vistos; produção é elogiada nas redes

O influenciador digital e criador de conteúdo Raphael Vicente, do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, chamou atenção da internet depois de publicar, na última quarta-feira (9), uma paródia — em vídeo com duração de apenas dois minutos — do filme "Barbie", produção estrelada por Margot Robbie em cartaz nos cinemas.

A produção do carioca de 22 anos faz uma sátira social ao mostrar a maneira estigmatizada com que moradores de favela são vistos. "Bem-vindos a Barbilândia, onde vivem as Barbis. E vivemos tão bem que eles fizeram um muro para nos proteger", diz o início do vídeo, numa referência irônica ao muro construído por autoridades públicas à beira da Linha Vermelha. O vídeo vem recebendo milhares de elogios nas redes sociais.

