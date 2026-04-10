Raphaela Santos inicia agenda de São João em Caruaru e segue até julho com show no Ceará
"A Favorita" fará shows em cidades diversas de Pernambuco, e também em Campina Grande (PB)
"A Favorita" do brega pernambucano, Raphaela Santos, é atração dos festejos juninos de cidades diversas de Pernambuco, com apresentações marcadas também na Paraíba e no Ceará.
A cantora, recém-contratada da Sony Music Brasil, inicia a maratona pelo Agreste do estado, precisamente em Caruaru, onde se apresenta em 6 de junho. No dia seguinte é na cidade de Campina Grande (PB) que ela sobe ao palco.
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Na sequência, a partir de 20 de junho, Raphaela passa por Surubim, Santa Cruz, Carpina e Petrolina, entre outros municípios de Pernambuco.
"Estar em todos esses palcos é a realização de um sonho que eu venho construindo com muito trabalho. O São João sempre foi muito especial pra mim, e poder viver isso dessa forma, nos maiores eventos, é emocionante demais. É uma conquista que divido com cada fã que esteve comigo até aqui", ressalta a artista.
Recentemente foram divulgados números expressivos de Raphaela Santos, um dos nomes fortes da música brega local e nacional.
Em um plataforma digital de música ela ultrapassou a marca de 3 milhões de ouvintes mensais. Já no Instagram, a cantora é seguida por mais de 2,5 milhões de pessoas.
Veja programação de Raphaela Santos no São João 2026
Junho
Caruaru (6)
Campina Grande (7)
Surubim e Santa Cruz (20)
Santa Luzia (21)
Santa Rita (23)
Carpina (24)
Petrolina (26)
Julho
Expocrato - CE (17)