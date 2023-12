Raphaela Santos anuncia shows-surpresa em dois bairros nesta quinta (14); saiba onde

A- A+

A cantora de brega Raphaela Santos anunciou, nesta quarta (13), em suas redes sociais que irá realizar dois shows-surpresa em dois bairros diferentes na quinta (14). Sob o nome “Raphaella In Comunidade”, a ideia é ir a bairros mais populares, levar show gratuito para as comunidades.

Raphaela não chegou a revelar os nomes dos lugares onde estará, mas lançou algumas dicas nos seus stories do instagram: Um dos bairros tem uma “rua” com o nome de “General”, começa com “S” e termina com “N”. Daqui, a gente deduz: San Martin, na Zona Oeste do Recife.

Sobre o outro lugar, ela diz que será “no centro da cidade, onde tudo acontece”, mas não deixou claro qual seria a cidade. Será que dá para arriscar um palpite?

Veja também

Prévias 2024 Manu Chao na área? Confira a dica sobre a nova atração do Enquanto Isso na Sala da Justiça