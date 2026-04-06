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BREGA PERNAMBUCANO Raphaela Santos celebra a marca de mais de 3 milhões de ouvintes em plataforma de música Nome forte do brega em Pernambuco, Raphaela também comemora fase com nova gravadora

Raphaela Santos segue em celebração, após assinar com a Sony Music Brasil e finalizar projeto audiovisual com participações de Zé Felipe e Ludmilla, entre outros nomes.



Dessa vez, 'A Favorita' se volta para os números em uma das principais plataformas de música do País: ela ultrapassou a marca de mais de 3 milhões de ouvintes mensais.



Ora com "Quem é o Louco Entre Nós?" e "Rasga Minha Roupa", ora com “Foi Logo Amor” e “Pense o Que Quiser de Mim”, a cantora vem se destacando no segmento do brega como uma das mais ouvidas do Brasil.









Além disso, nas redes sociais, no Instagram, inclusive, Raphaela acumula outros milhões de seguidores e, no YouTube, são mais de 1,5 milhão de inscritos.





"É um sonho ver minha música chegando tão longe. Cada número representa uma pessoa que se identificou com o que eu canto, e isso não tem preço", comemora a artista, que finaliza agradecendo a quem faz "parte dessa caminhada" ao seu lado.



A consolidação de Raphaela na redes e nas plataformas de música já era uma realidade e, como contratada da Sony Music Brasil, os números tendem a aumentar, fincando-a como um dos nomes de projeção nacional do brega.

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