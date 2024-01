A- A+

SUCESSO Raphaela Santos canta "Meio Termo" nos Ensaios da Anitta e leva público ao delírio Anitta ficou impressionada com o momento e fez sinal de "estar arrepiada"

A cantora pernambucana Raphaela Santos levou o público do "Ensaios da Anita" ao delírio ao cantar a música "Meio Termo", no sábado (20), durante o show, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda.

Raphaela, que irá se apresentar na abertura do Carnaval do Recife, foi acompanhada pela multidão, que entoou a música em uníssono. O vídeo com o cover de Meio Termo cantado pela pernambucana foi derrubado do YouTube — a canção é de Luan Santana, mas a versão da Favorita vem fazendo grande sucesso.

Anitta ficou impressionada com o momento e fez sinal de "estar arrepiada". O momento, claro, viralizou nas redes sociais.

"Não tem como, Meio Termo na versão da Raphaela Santos é muito hit", postou um usuário no X. "Raphaela Santos já pode ser considerada um patrimônio histórico de Pernambuco?", brincou outro.



