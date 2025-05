A- A+

CHAMA NO BREGÃO Chama no Bregão: Raphaela Santos reúne Joelma, Seu Desejo e Noara Marques no Classic Hall Projeto "Chama do Bregão" acontece em agosto, no Classic Hall,em Olinda; ingressos disponíveis a partir de R$ 80

A cantora Raphaela Santos volta ao palco do Classic Hall com o seu "Chama no Bregão", projeto que será apresentado no próximo dia 2 de agosto com Joelma, Seu Desejo e Noara Marques como convidados.



Com ingressos a partir de R$ 80, o show - que traz o mesmo nome do DVD recentemente gravado na casa - consolida a nova fase da carreira da artista, um dos nomes de peso do brega pernambucano.









No repertório, hits conhecidos e ovacionados pelo público, a exemplo de "Só Dá Tu" e "Quem é o Louco Entre Nós", se somam ao set list que inclui novidades do DVD.



SERVIÇO

Show "Chama no Bregão", com Raphaela Santos

Joelma, Seu Desejo e Noara Marques como convidados

Quando: Sábado, 2 de agosto,

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda)

Ingressos a partir de R$ 80 na bilheteria da casa e no site Virtual Ticket

Informações: @raphaafavorita // (81) 3427-7501

