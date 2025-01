A- A+

BBB25 Raphaela Santos faz visita surpresa a Letícia, esposa de Guilherme, fã da cantora ícone do brega Raphaela foi levada com exclusividade pela Folha de Pernambuco, até a casa de Letícia, em Olinda

Guilherme, o genro do BBB25, que entrou junto com a sogra Delma, é fã de Raphaela Santos.



A revelação foi feita pela esposa do participante, Letícia, em uma das visitas que a Folha de Pernambuco fez com exclusividade à casa da família, em Olinda.

Veja também