CHAMA NO BREGÃO "Estou em meu melhor momento", revela Raphaela Santos às vésperas da gravação de DVD Cantora, nome de peso do brega em Pernambuco, grava nesta quinta (6) projeto "Chama no Bregão"no Classic Hall, em Olinda

Em meio a jornalistas a postos, fãs, muitos. E parte deles vestidos com uma camisa e os seguintes dizeres: "Doidinhos pela Rapha".

A "Rapha" a quem eles se referiam na estampa da roupa é Raphaela Santos, nome de peso da música brega de Pernambuco e que, nesta quinta-feira (6), no Classic Hall, em Olinda, empreende em um novo projeto: a gravação do DVD "Chama no Bregão" com convidados que incluem Wesley Safadão e Joelma.



"Acho que estou em meu melhor momento", salienta a cantora que chegou à coletiva com a imprensa, brincante, sorridente e agradecida por uma nova fase que a coloca como o mais recente foco da produtora cearense Camarote Shows - especializada em forró mas 'rendida' a Raphaela que garante ser 2025 "o ano do brega, podem escrever".





Repertório

Dos clássicos a inéditas, passando ainda pelo brega 'das antigas', Raphaela adiantou detalhes sobre o show desta quinta-feira, ocasião em que vai dividir com os artistas convidados o repertório da noite.

"Serão duas músicas que vamos gravar com cada convidado, uma inédita e a outra um brega das antigas. Tem ali no meio um ritmo para lembrar o artista, mas o DVD é quase 100% brega", garante.

Além de Wesley e Joelma, Natanzinho Lima, Yara Tchê, Heitor Costa e Noara Marques participam da gravação, marcada para iniciar às 21h - e com ingressos disponíveis a partir de R$ 100 na bilheteria do Classic Hall e no site Virtual Ticket.

Serviço

Gravação do DVD "Chama no Bregão", de Raphaela Santos

Quando: Quinta-feira, 6, às 21h

Onde: Classic Hall (Centro de Convenções, em Olinda)

A partir de R$ 100 na bilheteria do espaço e no site Virutal Ticket

Informações: (81) 3427-7501





