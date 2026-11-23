Raphaela Santos e Eric Land comandam Sambinha Chacon deste sábado (28)
Edição do Sambinha terá, ainda, Boa Ousadia e Banda Sambinha Chacon na abertura
Vai ter brega, forró e piseiro no Sambinha Chacon deste sábado (28), com a cantora Raphaela Santos e Eric Land no comando do projeto - que já integra o calendário dos fins de semana na Zona Norte da cidade, precisamente no bairro do Poço da Panela.
Com início a partir das 17h, no palco canções como "Foi logo amor" e "Pense o que quiser de mim", de Raphaela, um dos nomes potentes da música brega pernambucana, e "Cidade Inteira" e "Chorei na Vaquejada", com Land, são algumas que integram o repertório do Sambinha.
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Na abertura, Boa Ousadia e Banda Sambinha Chacon fazem o 'esquenta' para a edição, que está com ingressos disponíveis a partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital.
SERVIÇO
Sambinha Chacon, com Raphaela Santos e Eric Land
Quando: sábado (28), a partir das 17h
Onde: Arena Sambinha Chacon - Rua do Chacon, 365, Poço da Panela
A partir de R$ 90 no site Bilheteria Digital e no contato (81) 9 8377-4570 (PIX)
Informações: @sambinhachacon // (81) 9 8377-4570