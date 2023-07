A- A+

Lançamento Raphaela Santos faz show surpresa no Centro do Recife e reúne multidão A cantora lançou seu novo EP, "Paradise 2.0", com oito faixas, nas plataformas de streaming, nesta quinta (20)

No início da tarde desta quinta (20), quem passava pelo Pátio do Carmo, no bairro de São José, se deparou com um movimento diferente. Um palco armado no meio da rua anunciava: “PARADISE”. Era o show surpresa de lançamento do novo EP da cantora Raphaela Santos, “Paradise 2.0”, que entrou no ar nas plataformas de streaming na meia-noite de hoje.

Por volta das 13h, uma multidão se juntou em frente ao palco para cantar com “A Favorita” as canções do disco, em que revisita alguns hits e traz algumas inéditas. O pocket-show, que durou cerca de meia hora, encerrou com o recente single como “Quem é o louco entre nós?”

Os vídeos de “Paradise 2.0” também estão disponíveis no Youtube desde o meio-dia de hoje, no canal da cantora.

