A- A+

Música Raphaela Santos lança sete faixas "Chama no Bregão 2", nas plataformas digitais EP chega com sete faixas, incluindo a inédita que os fãs pedem desde a gravação do projeto, e "Ânsia", parceria com Silvânia, da dupla Silvânia e Berg

O EP “Chama no Bregão 2”, de Raphaela Santos, já está disponível nas plataformas digitais. Com sete faixas e tendo o single inédito “Orgulho Apagou” como música foco do novo projeto, o lançamento reúne histórias de saudade, amor e esperança após o fim de um relacionamento.



"Orgulho Apagou" é uma das mais aguardadas pelos fãs, que pedem pela música desde a gravação do EP. Na canção, Raphaela dá voz a quem ainda sente falta de alguém mesmo depois do fim de uma relação. A música retrata a saudade de quem viu a pessoa amada partir, deixando para trás uma história de amor e uma família, mas ainda guarda esperanças de que tudo possa ser diferente.



Outro destaque do EP é “Ânsia”, que conta com a participação de Silvânia, da dupla Silvânia e Berg. A faixa segue a estética do brega romântico para falar sobre uma noite de amor, combinando sensualidade e sentimento.

Ouça:



"Chama do Bregão"

O lançamento dá sequência à segunda edição do projeto criado pela artista, que teve sua primeira edição gravada em Recife e reuniu nomes como Wesley Safadão, Joelma, Natanzinho Lima, Seu Desejo e Yara Tchê.



Raphaela começou a apresentar esse repertório com “Eu Duvido”, parceria com Mariana Fagundes, e ganhou destaque com a releitura de “Naquela Mesa”, clássico eternizado por Nelson Gonçalves.



Na interpretação da cantora, a faixa ganhou uma nova roupagem, incorporando a batida e a intensidade características do brega. O primeiro volume também reuniu “Vícios” e “Agora Eu Tô Sozinha”, combinando regravações, músicas conhecidas do público e diferentes referências musicais.



Entre os destaques está “Pense o Que Quiser de Mim”, parceria com Wesley Safadão que ultrapassa 80 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Sobre as gravações

Gravado no CTN – Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo, “Chama no Bregão 2” reúne 12 faixas entre inéditas e regravações e marca a primeira vez que Raphaela leva a label para a capital paulista.



Ao longo dos lançamentos, o projeto também conta com participações de Mariana Fagundes, Guilherme & Benuto, Manu Bahtidão e Silvânia e Berg, ampliando as conexões da cantora com artistas de diferentes vertentes musicais.

Sobre a artista

Integrando o casting da Sony Music Brasil e com gerenciamento da Camarote Shows, Raphaela Santos consolida sua trajetória como uma das principais vozes do brega. A cantora acumula sucessos como “Só Dá Tu”, “Foi Logo Amor”, “Rasga Minha Roupa”, “Quem é o Louco Entre Nós”, “Agora Eu Tô Sozinha” e “Pense o Que Quiser de Mim”.



Atualmente, soma mais de 1 bilhão de streams nas plataformas digitais, 3,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify e mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

O audiovisual foi realizado pela Camarote Shows e Top Work, com direção de vídeo de Ricardo Lago, produção de vídeo e fotografia de Ricardo Lago e Léo Melo e produção musical de Raphael Formiga e Júnior Nascimento.

Veja também