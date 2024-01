A- A+

BBB 24 Raphaela Santos posta vídeo dos participantes do BBB 24 cantando um dos seus hits; veja Isabelle, Davi e Beatriz cantaram o brega "Quem é o louco entre nós", que fez sucesso em Pernambuco na voz da cantora conhecida como "a favorita"

E quem disse que o brega pernambucano não teria destaque no BBB 24? A cantora Raphaela Santos - que apesar de ter nascido em São Paulo radicou-se e fez sucesso no Recife - postou em seus stories um vídeo em que participantes do reality cantam um dos seus sucessos.

Raphaela Santos posta vídeo dos participantes do BBB 24 cantando um dos seus hits; veja - https://t.co/nK3pck9BaT pic.twitter.com/mEz0ISyXD5 — Folha de Pernambuco (@folhape) January 16, 2024

Na cozinha da casa, Isabelle, Davi e Beatriz entoaram o brega "Quem é o louco entre nós", um dos inúmeros hits da cantora conhecida como "a favorita". "Representada no BBB" e "@raphaafavorita é do Brasil", escreveu a cantora na legenda das postagens.

