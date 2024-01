Raphaela Santos x Luan Santana: cantora se pronuncia após cover de "Meio Termo" ficar indisponível

A- A+

O cover da música "Meio Termo" no YouTube, do cantor Luan Santana e regravada pela cantora Raphaela Santos, ficou indisponível nesta terça-feira (2). A versão da ex-A favorita em ritmo de brega vem fazendo um grande sucesso no cenário regional atual.

No começo da tarde, Raphaela se pronunciou sobre o "strike" que a música sofreu no YouTube. "Não costumo subir músicas em nenhuma plataforma rentável. Acho antiético", disse.



A cantora explicou também que estava tentando comprar os direitos autorais, já que outros artistas conseguiram, mas não teve sucesso. "Entramos em contato com a editora que cuidou do lançamento do Luan Santana e eles falaram que estavam com exclusividade", contou.

Polêmica

Desde o fim do ano passado, um embate entre os fãs de ambos os cantores acontecem nas redes sociais devido à música.



Raphaela, ainda no vídeo, rebateu o fato de só os vídeos que contêm a música na sua voz terem sido excluídos da plataforma.



"Não sei qual o problema comigo, só derrubaram a versão que tem minha voz" e completou dizendo que continuava amando o trabalho de Luan e que entendia que ele não tinha a ver com a situação.

Antes de a sua versão sair do ar, a cantora contou que viu comentários xenofóbicos acerca do cover. "Tem gente falando que nós, do Nordeste, precisamos saber trabalhar, nós sabemos! Tanto é que fomos atrás de vocês", rebateu.

"Quem acha que eu estou ganhando dinheiro com 'Meio Termo' e com outras versões, eu não estou... Tenho uma história de mais de 10 anos. Se você não conhece o meu trabalho, pesquisa meu nome no YouTube e veja os outros milhões que temos em várias outras músicas. Respeita o meu Nordeste!", finalizou.

Música

A canção "Meio termo" é uma composição conjunta de Beatriz Brinsk Santos Fraga, Daniel Candido de Morais, Kleber dos Santos Batista, Matheus Damasceno dos Santos e Willian Daniel de Brito e foi lançada pelo sertanejo último dia 8 de junho.

Nas plataformas, a música reúne milhões de reproduções. No YouTube, o single também tem covers de outros cantores, como Heitor Costa, Marília Tavares e Nadson O Ferinha.

