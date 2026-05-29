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MÚSICA Com "Oh Se Eu Quisesse", Raphaela Santos completa lançamentos do projeto "Ao Vivo na Paraíba" Vídeo da música, que chega às plataformas nesta sexta-feira (29), foi gravado em parceria com Diego & Victor Hugo

Raphaela Santos lança nesta sexta-feira (29), no YouTube, o vídeo da canção “Oh Se Eu Quisesse”, parceria com a dupla Diego & Victor Hugo. Com a novidade, a artista completa o lançamento de todas as 11 faixas do projeto “Ao Vivo na Paraíba” nas plataformas digitais.

O audiovisual foi gravado na orla de João Pessoa, em janeiro deste ano, e atraiu mais de meio milhão de pessoas. Com mais de 20 milhões de acessos já consolidados no streaming, o projeto conta ainda com as participações de Ludmilla, Di Propósito e Aldair Playboy.



“Oh Se Eu Quisesse”, última faixa divulgada, une o brega romântico ao sertanejo. Raphaela Santos une sua voz às da dupla na interpretação de uma letra carregada de “sofrência”, versando sobre verdades não ditas em um relacionamento que chegou ao fim.

Artista de destaque da cena musical do Recife, a ex-vocalista da banda A Favorita vive um momento de expansão na carreira. Ela assinou contrato com a Sony Music em fevereiro e prepara, ainda para este ano, uma segunda edição do projeto “Chama no Bregão”.

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