Rapper 350heem morre em tiroteio nos EUA aos 25 anos

O rapper Raheem Bacon, conhecido como “350heem”, foi morto na madrugada do último sábado. Além dele, uma mulher de 48 anos ficou gravemente ferida após um tiroteio que ocorreu do lado de fora de um estabelecimento da Flórida, nos Estados Unidos. De acordo com a mídia local, a polícia não identificou o artista, mas várias pessoas nas redes sociais, incluindo a família, confirmaram a notícia.

Bacon, que tinha 25 anos, estava em uma festa com o irmão, o ex-jogador de basquete da Associação Nacional de Basquetebol (NBA) Dwayne Bacon, que já jogou pelo Charlotte Hornets e Orlando Magic. Nas redes sociais, o rapper chegou a divulgar o evento como sendo uma festa de lançamento de sua mixtape, “Taking Chances 3”. O álbum, lançado em 22 de julho, inclui as faixas “Dangerous Love” e “Gunshots”.

Dois policiais estavam próximos ao local quando a confusão — e posteriormente o tiroteio — começaram no estacionamento. Bacon foi levado ao Centro Médico Regional por um veículo particular, mas foi declarado morto pouco depois de chegar. Já a mulher de 48 anos, que não foi identificada, foi transportada pela ambulância com ferimentos graves. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Os policiais prenderam Jamilah Johnson, de 23 anos, e uma arma foi recuperada no local. As autoridades descobriram que ela havia sido roubada em 2015. Nas redes sociais, grande comoção, choque e tristeza foram vistas por parte da família, amigos e fãs do rapper. Graduado na Lake Gibson High School, ele era conhecido por jogar basquete e ter assinado um contrato em 2021 com a Motown Records.

Em entrevista publicada em 22 de abril pela “Bleu Magazine”, Bacon foi elogiado por suas “melodias poderosas”. Ele disse à revista que esperava que sua música abrisse portas para outros artistas locais. “Sendo uma figura proeminente em minha cidade, é minha responsabilidade manter a luz brilhando”, afirmou ele.

