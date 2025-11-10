A- A+

música Rapper americano Rod Wave é preso no dia de sua primeira indicação ao Grammy Rod Wave pagou fiança e foi liberado; defesa alega 'perfilamento' e denuncia violações de direitos

O rapper Rod Wave, nome artístico de Rodarius Green, foi preso em Atlanta, na última sexta-feira, justamente no dia em que recebeu sua primeira indicação ao Grammy. De acordo com registros policiais, ele enfrentou acusações de posse de substâncias controladas — em duas infrações —, direção imprudente e porte de arma de fogo ou faca.

A prisão foi realizada pelo Departamento de Polícia de Atlanta. Green foi liberado no sábado, após o pagamento de uma fiança de US$ 8 mil. Até domingo, ainda não estava claro o que havia motivado a prisão, nem se outras pessoas teriam participado do episódio. A polícia não respondeu a pedidos de comentário do jornal americano The New York Times.

Os advogados do artista afirmaram que Green foi “injustamente alvo de perfilamento” e disseram que o policial responsável pela abordagem integra uma unidade de supressão de crimes. Segundo a defesa, “Green foi alvo como parte dessa abordagem guiada por cotas, uma prática que prejudica a justiça e corrói a confiança da comunidade”. A equipe jurídica informou ainda que contestará a prisão, mencionando “as claras violações dos direitos de Green no tribunal”.

O caso reacende a sequência de confrontos recentes do rapper com a polícia. Em maio e junho, ele já havia sido preso no condado de Fulton, enfrentando mais de uma dúzia de acusações, entre elas agressão agravada e lesão corporal. À época, seus advogados declararam à Associated Press que não havia “nenhuma verdade” nas alegações.

A nova prisão ocorre em um momento de destaque na carreira do artista.

Green foi indicado ao Grammy por “Sinners”, composição feita para o filme de terror homônimo. Ele também vem acumulando êxitos comerciais, como o álbum “Nostalgia”, que liderou as paradas em 2023, e “Last Lap”, que alcançou o segundo lugar no ano seguinte.

