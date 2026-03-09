Rapper Bione lança mixtape "Só Podia Ser Mulher" no Dia Internacional da Mulher
Projeto com sete faixas autorais chegou às plataformas digitais no último domingo e aborda vivências de uma artista da Zona Oeste do Recife no rap nordestino
A rapper pernambucana Bione acaba de apresentar ao público sua nova mixtape, “Só Podia Ser Mulher”, trabalho que reúne sete composições inéditas e entrou no ar nas plataformas de streaming neste domingo, 8 de Março, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher.
O projeto também conta com material audiovisual publicado no canal oficial da artista no YouTube.
O lançamento marca mais uma parceria da cantora com o selo pernambucano Aqualtune, coletivo formado por mulheres negras e dedicado à produção cultural.
No repertório, Bione transforma experiências pessoais e observações sobre o cenário musical em letras que dialogam com a realidade de mulheres que atuam no hip hop, especialmente no Nordeste.
O título do projeto faz referência irônica a uma expressão frequentemente usada de forma pejorativa para desqualificar mulheres. Ao ressignificar a frase, Bione propõe um debate sobre o lugar das artistas na música e celebra a força criativa feminina no hip hop brasileiro.
A faixa de abertura, “Rap de Mina”, traz um questionamento direto sobre a visibilidade de artistas nordestinos dentro do gênero.
A música nasceu inicialmente como poema e ganhou repercussão nas redes sociais antes de integrar o novo trabalho.
A temática do protagonismo feminino percorre toda a mixtape, que se apresenta como um posicionamento artístico diante das desigualdades de gênero ainda presentes no rap e na indústria cultural.
Entre as faixas, “Tem que ser simples” aparece como uma das mais dançantes do repertório, trazendo influências do afro house.
Já a música que dá nome ao trabalho percorre bairros da Zona Oeste do Recife e presta homenagem a cantoras negras que abriram caminhos na música nacional, como Jéssica Caitano, Karol Conká e Bia Ferreira.
O disco também apresenta reflexões construídas a partir da trajetória da artista na cena independente. Em faixas com sonoridade marcada pelo boom bap, como “SalvaTodos”, “Terceira Conjugação” e “Rap do Meu Espírito”, Bione explora temas ligados à identidade, espiritualidade e resistência cultural.
Esta última música foi reconhecida em 2025 com o prêmio Rhythm and Business, concedido durante o Festival Latinidades.
O amor também aparece no repertório. A canção “Só te aproveitando” é a única faixa romântica do projeto e traz uma narrativa de afeto entre mulheres.
Com oito anos de carreira, Bione já lançou a mixtape “Sai da Frente”, o álbum visual “EGO” e o livro de poesia “Furtiva”, publicado pela editora Castanha Mecânica.
O novo trabalho reforça sua presença na cena do rap nordestino e amplia o diálogo sobre representatividade feminina dentro do gênero.
A produção da mixtape conta ainda com colaboração do selo Hood Cave. A arte de capa foi criada pelo designer pernambucano Amokachi, com fotografia assinada por Eduarda Pavoa.
*Com informações da assessoria