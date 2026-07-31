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Marrocos Rapper Black Wind recebe liberdade provisória no Marrocos Artista foi detido há semanas ao tentar embarcar para a França, onde mora. Prisão se baseou em alegações de ofensas a autoridades

O rapper e cineasta marroquino Mehdi Black Wind, cujo nome de batismo é El Mahdi Lyoubi, recebeu liberdade provisória depois de passar três semanas detido em prisão preventiva sob acusação de ofender instituições do Estado.

O artista, no entanto, permanece respondendo ao processo e tem julgamento previsto pra outubro.

Black Wind foi detido por autoridades do Marrocos no Aeroporto de Rabat-Salé quando ia embarcar num voo para a França, onde vive há quase uma década. Na ocasião, o artista foi informado de que estava proibido de sair do Marrocos.

O rapper e cineasta está sendo processado com base em um artigo do Código Penal marroquino que criminaliza ofensas contra o rei do país, Mohammed VI, a partir de partes das letras de suas músicas.

O caso reacendeu o debate sobre o uso da lei marroquina em casos envolvendo ativistas, artistas e usuários de redes sociais. Organizações de direitos humanos têm repetidamente apelado às autoridades marroquinas que se baseiem no Código de Imprensa do país, que não prevê penas de prisão por opiniões desde as reformas introduzidas em 2016.

A advogada do artista, Sara Soujar, declarou à AFP que o juiz decidiu sobre o pedido de liberdade provisória logo no início da audiência e que nenhuma proibição de viagem havia sido imposta a Mehdi Black Wind, embora ainda não esteja confirmado se ele retornará à França. A próxima audiência do julgamento está marcada para 2 de outubro.

Do lado de fora do tribunal, em Casablanca, dezenas de apoiadores vêm se reunindo com cartazes em manifestações para pedir a libertação do artista.

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