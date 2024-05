Rapper "boyceta" ironizado por deputado Nikolas Ferreira responde: "vão ter que me engolir"

A- A+

O rapper Jupitter Pimentel, que se define como "boyceta", se manifestou depois de ter sido ironizado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL). O parlamentar fez um post nas suas redes sociais reproduzindo a participação de Jupitter em um podcast, no qual o artista fala sobre sua identidade de gênero. Após o corte, Nikolas gesticula ironicamente, como se quisesse falar algo, mas desiste do comentário e diz: "não tenho mais dinheiro pra pagar advogado, não". Veja o vídeo de Nikolas:

"Isso só me dá mais força e garra pra chegar onde eu quero chegar. E eu sou boyceta, sim. Eu sou não binário, sim. Eu sou transmasculino sim. E vocês vão ter que me engolir”, afirmou Jupitter em resposta a Nikolas.

Quem é Jupitter Pimentel?

Jupitter Pimentel é um rapper e produtor cultural transmasculino, nascido e criado na zona Norte de São Paulo, capital. Iniciou a carreira aos 12 anos, compondo sozinho, e participou de batalhas de rap na adolescência junto do grupo Rimologia. Em suas letras, Jupitter costuma falar sobre gênero, gordofobia e transfobia, entre outros temas. Também participa do grupo Rap Plus Size, com Sarah Donato e DJ Tayan.

O que é "boyceta"?

Surgido na cena de rap paulistana, o termo designa alguém de identidade não-binária. "Eu sou uma pessoa transmasculina, mas minha identidade de gênero mesmo é boyceta. Mas eu sou uma pessoa de gênero fluido também, então entendo as nuances do gênero, pra onde ele caminha e ser boyceta me dá muita liberdade de expressar minha feminilidade quando eu quero e ter essa identidade meio bixa, que é muito bom. Meu gênero flui, dependendo do espaço, eu não controlo, mas algumas vezes eu controlo”, explicou Jupitter ao podcast "Entre amigues".

