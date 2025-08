A- A+

SHOW Criolo se apresenta no Recife nesta sexta (1º) com o show "Criolo 50"; saiba mais Rapper roda o Brasil com turnê que celebra meio século de vida e 38 anos de carreira

Filho do rap, apadrinhado com honras pelo samba. Kleber Cavalcante Gomes, ou simplesmente Criolo, desembarca no Recife, hoje (1º), com a turnê "Criolo 50", no Armazém 14, para dividir com o público pernambucano a celebração do seu meio século de vida, como também dos seus 38 anos dedicados à música, e a sua (cada dia mais) estreita relação com a cultura local.

"Eu percebo nesses 50 anos de vida, nesses 38 anos dedicados à música, sobretudo o rap e o samba sempre no meu coração, que a música brasileira nos abraça, nos acolhe...", disse o músico paulistano, em entrevista à Folha de Pernambuco.



Um dos criadores da Rinha dos MCs, uma batalha de rimas no improviso que acontece em São Paulo desde 2006, Criolo diz que, apesar do tempo que o faz veterano, ele se sente um novato com fôlego para criar.

"Percebo que ainda existe um caminho gigantesco a ser trilhado. Eu sinto como alguém que acabou de chegar, mesmo 38 anos fazendo rima... Ainda tô cheio de sonhos, tem muita coisa pra fazer ainda", avisa Criolo, que contabiliza sete indicações ao Grammy Latino.

O show

No show, como reza a cartilha de um bom aniversário, o público pode esperar a indefectível base do hip hop, entrecortado por samba, MPB, reggae, afrobeat, grime, trap, afinal, as viagens por outros gêneros é uma das marcas mais notórias do processo criativo do rapper.



Acompanhado por Ed Trombone, DJ DanDan, Xeina Barros, Ricardo Rabelo, Bruno Buarque, Gustavo Sousa e Bira Sax, o músico promete visitar todos os seus álbuns, como "Nó Na Orelha", "Convoque Seu Buda" e "Espiral de Ilusões".



Na noite de hoje, enquanto o repertório visita, em sua maior parte, o passado, o espetáculo contará com audiovisual inédito, assinado por Bernardo Perpettu.



Outros projetos

A turnê "Criolo 50 é parte de um projeto mais amplo em comemoração à virada de calendário cronológico do rapper, cantor e compositor paulistano, mas o artista confirma que mais ações em âmbito cultural e afetivo ainda estão por vir.



"A gente tem essa tour linda chamada 'Criolo 50' para celebrar meus 50 anos de idade, e dentro desse processo (as comemorações) tem um livro com a minha mãe, livro incrível de vivências, de palavra, de ideia, de naturalidade dentro da casa da gente. O que é que a gente tá conversando com a mãe, né? É um tanto de documentar as falas da minha mãe, minha querida e amada mãe, dona Maria Vilani Gomes, nascida em Fortaleza, Ceará, mulher incrível. O que é ter a simplicidade dessa mulher nordestina passando seus ensinamentos sem nem saber que está ensinando", explica, e reverencia, Criolo.





"Nesse 'Criolo 50', além do disco de samba, além do livro com a minha mãe, temos um álbum magnífico feito pelo Dino d’Santiago, uma das vozes mais lindas do planeta, (...) tem uma intenção forte, ele que luta tanto pelos direitos do imigrante. Me juntei a ele e ao genial, inquieto e inventivo e, sobretudo, doce, amável e generoso, Amaro Freitas, filho dessa terra (Pernambuco), um gênio descomunal, pessoa realmente intrigante, que leva esse piano de Pernambuco para o planeta e, agora, recentemente reconhecido entre os melhores pianistas do planeta. Eu tenho a honra e a oportunidade de participar de um álbum feito por esses dois gênios que que já já tá vindo pro mundo. Emocionante", declara o rapper não somente os próximos passos dos seus 50, mas ainda a sua íntima ligação com a cultura produzida no estado.





SERVIÇO

"Criolo 50"

Onde: Armazém 14 - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife

Quando: hoje, às 23h30

Ingressos a partir de R$ 90 no site Eventim



