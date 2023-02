A- A+

MUNDO Rapper é preso por faltar trabalho de assistente social na Coreia do Sul Nafla, de 30 anos, foi acusado pela promotoria de não cumprir adequadamente suas funções alternativas ao serviço militar obrigatório a todos os homens aptos do país

O rapper Choi Seok-bae, de 30 anos, mais conhecido pelo nome artístico Nafla, foi preso em Seul, na Coreia do Sul, nessa quarta-feira (22), por ter apresentado uma série de faltas no trabalho de assistente social a ele foi designado pelo governo, como forma alternativa do serviço militar obrigatório a todos os homens aptos sul-coreanos.

De acordo com a agência de notícias Yonhap News, a 5ª Divisão Criminal do Ministério Público do Distrito Sul de Seul acusou Nafla de tentativa de evasão serviço militar manipulando registros de atendimento como assistente social.

O mandado de prisão foi emitido pelo juiz Kim Ji-sook, do Tribunal Distrital do Sul de Seul. Após Nafla ser ouvido pelas autoridades, Kim justificou a prisão como necessária devido ao risco de fuga do acusado.

Outros mandados de prisão foram emitidos para um funcionário público identificado pelo sobrenome Yeom, que atua na área de Seocho, em Seul, e um servidor da Administração Militar Regional de Seul, chamado Kang, por ter ajudado o rapper a evitar o serviço militar.



Os detalhes da acusação informam que Nafla teria faltado frequentemente o trabalho de assistente social numa unidade de Seocho desde fevereiro de 2021.

O rapper também foi acusado de violação da Lei do Serviço Militar por tentar evitar o serviço às forças armadas ao apresentar informações falsas para ser considerado inapto. Para isso, ele teria recebido ajuda de Yeom e Kang.

Nafla foi o vencedor do reality "Show me the money: triple seven (777)" em 2018. Desde então, ele se envolveu numa polêmica envolvendo uso de drogas. Segundo a imprensa coreana, o rapper chegou a ser condenado por uso de maconha, recebendo uma sentença de 10 meses de prisão e dois anos de liberdade condicional, em novembro de 2022.

