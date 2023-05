Rapper Fetty Wap é condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas

A- A+

O rapper Fetty Wap foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas, crime do qual se declarou culpado – anunciaram fontes judiciais de Nova York nesta quarta-feira (24).

A juíza Joanna Seybert, do tribunal de Central Islip, no estado de Nova York, também condenou o rapper a outros cinco anos de liberdade condicional por conspirar para distribuir cocaína.

De acordo com a sentença, o rapper, cujo nome verdadeiro é Willie Junior Maxwell, pertencia a uma organização que distribuiu mais de 100 quilos de cocaína, heroína, fentanil e crack entre junho de 2019 e junho de 2020, em Long Island.

Em 7 de março, outro membro da gangue, Anthony Cyntje, foi condenado a seis anos de prisão pelo mesmo crime. Outros quatro membros da organização aguardam sentença.

Segundo a decisão, os réus compravam a droga na costa oeste e usavam os correios e motoristas de veículos equipados com compartimentos ocultos para levá-la até a Costa Leste. As substâncias eram, então, vendidas em Long Island (estado de Nova York) e Nova Jersey.

Com o acordo de confissão, o rapper não foi a julgamento e também evitou uma sentença mais longa.

Agentes do FBI (a Polícia Federal americana) prenderam Maxwell em 28 de outubro de 2021 no estádio de beisebol Citi Field, no Queens, em Nova York, onde ele deveria se apresentar no festival de música Rolling Loud.

O rapper ganhou reconhecimento quando seu single de estreia, "Trap Queen", alcançou o segundo lugar nas paradas americanas em 2015.

Veja também

LUTO Fãs resgatam vídeo de Tina Turner e Beyoncé performando juntas; assista