FAMOSO Rapper francês premiado morre de parada cardíaca, aos 31 anos, antes de subir ao palco para show Vencedor da categoria Álbum do Ano em importante cerimônia, em 2024, Werenoi era figura conhecida no circuito do rap no país europeu

O rapper francês Werenoi morreu, neste sábado (17), em decorrência de uma parada cardíaca, aos 31 anos, poucas horas antes de subir ao palco para a realização de um show em Paris, na França, segundo informações divulgadas pelo agente do artista por meio das redes sociais.

Jérémy Bana Owana, conhecido pela alcunha artística Werenoi, foi hospitalizado na noite de sexta-feira (16) após sofrer a parada cardiorrespiratória, de acordo com o site francês "Pure Charts". Depois de ser internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Pitié-Salpêtrière, na capital francesa, ele não resistiu e morreu nas primeiras horas da manhã deste sábado.

Werenoi, que era descendente de camaroneses, se apresentaria no Azar Club, em Lyon, num showcase exclusivo, neste sábado (17). Ainda não foi divulgado nenhum comunicado oficial por parte da família do artista, mas homenagens de colegas e fãs da cena musical francesa rapidamente tomaram conta das redes sociais.

A conta do Spotify França publicou uma homenagem no X, que, traduzida do francês, diz: "Werenoi nos deixou na noite passada. Em apenas cinco anos, o rapper de Montreuil deixou uma marca duradoura no rap e na música francesa como um todo. Nossos sentimentos à família e aos entes queridos".

Werenoi era uma figura conhecida no circuito do rap francês e foi atração principal da 40ª edição do festival Francofolies de La Rochelle no ano passado. Numa conquista notável, ele também venceu a categoria de Álbum do Ano na cerimônia Les Flammes 2024, uma das maiores premiações da música francesa.

