Luto Rapper Gangsta Boo morre aos 43 anos; causa da morte não foi confirmada Ex=integrante do grupo Three 6 Mafia foi pioneira no rap feminino

A rapper Gangsta Boo, ex-integrante do grupo Three 6 Mafia, morreu no último domingo (1), aos 43 anos. O falecimento foi confirmado pelo seu ex-colega de grupo DJ Paul, mas não teve a causa confirmada.

Segundo o site americano TMZ, uma fonte próxima à rapper afirmou que a morte teria sido por overdose. O portal diz ainda que a cantora esteve em um show com seu irmão quando ele começou a se sentir mal, e ambos foram ao hospital. Lá, a artista também sentiu um mal estar.

A polícia já iniciou as investigações, e será realizada uma autópsia para verificar se Gangsta Boo fez uso abusivo de narcóticos.

Carreira

Pioneira no rap feminino, Gangsta Boo começou a compor suas rimas com 14 anos, quando ainda era apenas Lola Chantrelle Mitchell. Se juntando ao Three 6 Mafia em 1995, estreou com o álbum “Mystic Stylez”.

No início dos anos 2000, deixou o grupo por divergências criativas e financeiras e engatou carreira solo, lançando álbuns como "Enquiring Minds II: The Soap Opera" (2003) e "The Memphis Queen Is Back", e fazendo parcerias com Lil Jon, Outkast, Eminem, Jeezy e Lil Wayne.



