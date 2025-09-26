Sex, 26 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
EUROPA

Rapper irlandês do grupo Kneecap vence processo após ser acusado de terrorismo em Londres

Juiz rejeitou denúncia contra Mo Chara, acusado de exibir 'uma bandeira do Hezbollah'; decisão ocorre em meio a pressões políticas e cancelamentos de turnês do grupo por postura pró-Palestina

Reportar Erro
Mo Chara é integrante do grupo irlandês KneecapMo Chara é integrante do grupo irlandês Kneecap - Foto: Gisela Jane/Divulgação

O rapper Liam Óg Ó hAnnaidh, conhecido artisticamente como Mo Chara, integrante do grupo irlandês Kneecap, teve uma acusação de terrorismo rejeitada pela Justiça britânica nesta sexta-feira. O músico havia sido denunciado em maio por supostamente exibir “uma bandeira do Hezbollah” durante um show, em episódio classificado pela promotoria como violação da lei que proíbe a exibição de símbolos de organizações consideradas terroristas no Reino Unido.

O caso chegou a julgamento em Londres, onde o juiz Paul Goldspring acolheu os argumentos da defesa e descartou a denúncia. Segundo a decisão, os promotores não apresentaram a acusação “na forma correta” e perderam o prazo legal para fazê-lo.

Ó hAnnaidh, formalmente citado no processo como Liam O’Hanna, alegou que apenas segurou a bandeira porque ela foi arremessada por alguém da plateia no ano anterior, sem que ele soubesse de qual símbolo se tratava.

 

Leia também

• Último show de Gal Costa vira álbum com singles lançados no aniversário de 80 anos da artista

• Palco flutuante de show de Mariah Carey na Amazônia é transformado em artesanato

• Otto faz show nesta sexta (26), no Teatro do Parque, pelos 15 anos de álbum icônico

'Palestina Livre'
A decisão representa uma vitória para o Kneecap, que vem enfrentando crescente pressão política e jurídica em meio a manifestações públicas contra Israel e de apoio à causa palestina. Na semana anterior ao julgamento, o grupo lotou um show para 12,5 mil pessoas em Londres, onde projetou nos telões a frase “Free Palestine” (“Palestina Livre”) acompanhada de mensagens críticas a Israel.

Essa postura já trouxe consequências diretas à carreira do trio. Após comentários anti-Israel no festival Coachella, em abril, o Kneecap perdeu o patrocinador de seu visto para os Estados Unidos, o que levou ao cancelamento de uma turnê norte-americana em agosto, que incluiria dois shows esgotados em Nova York. Os rappers também estão proibidos de entrar na Hungria, e o governo do Canadá barrou recentemente sua entrada no país, inviabilizando uma série de apresentações que começaria em Toronto no dia 14 de outubro.

O secretário parlamentar canadense Vince Gasparro chegou a afirmar em vídeo que o Kneecap havia “amplificado a violência política” e “demonstrado publicamente apoio a organizações terroristas”. Em resposta, o grupo declarou no Instagram que seus comentários eram “totalmente falsos e profundamente maliciosos” e prometeu ações legais contra o político. “Seremos incansáveis em nos defender contra acusações infundadas destinadas a silenciar nossa oposição ao genocídio que está sendo cometido em Israel”, acrescentaram.

A absolvição em Londres foi a segunda vitória legal recente da banda.

Em julho, a polícia do sudoeste da Inglaterra encerrou uma investigação sobre declarações feitas pelo Kneecap no festival Glastonbury, quando os músicos disseram que “Israel são criminosos de guerra” e conduziram o público em gritos de “Free, free, Palestine” (“Livre, livre, Palestina”).

Reportar Erro

Veja também

Newsletter