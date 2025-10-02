A- A+

METANOL Rapper Hungria é internado após suspeita de intoxicação por metanol; veja estado de saúde O artista, que está no Hospital DF Star, em Brasília, cancelou os shows por orientação médica

O rapper Hungria deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, nesta quinta-feira, 2, sintomas que incluem dor de cabeça, náuseas, visão turva, e acidose metabólica, ou seja, quando o sangue fica excessivamente ácido. De acordo com a assessoria do rapper, a suspeita é que ele tenha consumido bebida adulterada.

A nota afirma que o cantor está "fora de risco iminente" e que, por orientação médica, os shows foram cancelados. "O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo", diz o texto publicado nas redes sociais.

Em nota, o hospital afirmou que investiga a origem do quadro. Os sintomas são semelhantes aos relatados por pacientes que sofreram intoxicação por bebida adulterada com metanol.

O último registro de show do cantor em suas redes sociais, foi no dia 14 de setembro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

Casos suspeitos

Até o momento, há 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol em todo o Brasil. Desse total, são 39 no Estado de São Paulo (sendo dez confirmados) e outros quatro em Pernambuco, que ainda estão sob apuração.

O Estadão questionou se a secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga a conexão do caso do cantor com consumo de bebida adulterada e se há outros casos em apuração, mas ainda não obteve resposta. A reportagem também entrou em contato com a equipe do cantor, que ainda não respondeu.

Um dos principais sintomas da intoxicação por metanol é a visão turva. Isso porque a substância ataca o nervo óptico, que conecta a retina ao cérebro.

A substância também leva à acidose metabólica quando ocorre acúmulo de ácido no organismo, que pode levar à perda de consciência, coma e até morte.

