SAÚDE

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília

Boletim médico afirma que cantor teve "excelente evolução clínica"

Rapper Hungria estava internado no hospital DF Star, em BrasíliaRapper Hungria estava internado no hospital DF Star, em Brasília - Foto: @Hungria/Instagram

O rapper Hungria, de 34 anos, recebeu alta médica neste domingo (5). Ele estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 2, por suspeita de intoxicação por metanol, após ingestão de bebida alcoólica.

Segundo o boletim médico, o artista apresentou "excelente evolução clínica" e deverá seguir com os cuidados em casa.

O cantor fez exames no hospital para confirmar a intoxicação por metanol, mas os resultados ainda não foram divulgados. 

Até a tarde de sábado, o Brasil tinha registrado 14 casos confirmados de intoxicação por ingestão de metanol, segundo dados do Ministério da Saúde. Há ainda 181 casos em investigação. 

