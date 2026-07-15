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FAMOSOS Rapper L7nnon desabafa sobre dependência em pornografia e faz alerta: 'Vicia e destrói desejos' Cantor e compositor sugere, em vídeo publicado nas redes sociais, que já enfrentou o problema e incentiva fãs a refletirem sobre o assunto

O rapper L7nnon usou as redes sociais para fazer um alerta sobre o poder de dependência da pornografia, sugerindo que ele mesmo já enfrentou o problema. O recado foi direcionado a fãs e seguidores, sobretudo os mais jovens. "Tua imaginação vai virar um abismo tão profundo... E quando eu falo isso, olho para você e me vejo", afirmou o artista, de 32 anos, em vídeo publicado por meio do Instagram.

Em seu desabafo, L7nnon lamentou que o assunto não seja tratado com a seriedade devida. "Pornografia vicia e destrói seus desejos", frisou. "As pessoas de onde eu venho tiram foto até com o carro que eu piloto. E, para eles, eu vivo em outro mundo. Já entendi que meus versos têm que ter conteúdo. Eu falei de iate, só que depois do hiato se aprende muito. Não é sobre ostentação... Minha intuição é outro assunto. Crianças, parem de consumir conteúdo adulto. Adultos, parem de produzir o mesmo", continuou o rapper.

Em outro trecho do vídeo, L7nnon afirmou que costuma refletir sobre os próprios conselhos antes de compartilhá-los com o público, ressaltando que não se considera superior a ninguém. "Costumo dizer que todo papo que eu quero passar para alguém, ele serve primeiramente para mim. Até porque eu não entendo mais da vida que ninguém, eu não sou mais evoluído que ninguém", disse.

A publicação gerou repercussão nas redes sociais, e o cantor recebeu amplo apoio de seguidores. "Ah, você é demais! Um dos poucos que usa a visibilidade para falar de temas tão importantes", enalteceu uma internauta. "A pornografia aprisiona antes a mente do que os olhos. Espiritualmente, ela enfraquece a consciência", escreveu outra pessoa.

A publicação do rapper também deu abertura para que outras pessoas relatassem o que passam negativamente devido ao vício em conteúdo pornográfico. "Toda vez que falo sobre esse assunto no meio dos meus, sinto que não sou levado a sério e acabo virando chacota. Só Deus sabe a luta que travo ate hoje contra essa praga!", contou outro seguidor de L7nnon.

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