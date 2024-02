A- A+

luto Rapper Majestic, aos 24 anos, morre afogado em praia do México Segundo a imprensa, cantor entrou no mar sem esperar o tempo recomendado após comer

Conhecido como Majestic, Óscar Alan Vázquez faleceu após um afogamento em uma praia de Huatulco, no México, nessa terça-feira (20). Segundo o jornal Publimetro México, o cantor tinha ido com amigos até o local após participar de uma competição de rap.

De acordo com relatos dos presentes no local, Majestic teria entrado no mar sem esperar o tempo necessário após uma refeição.

"Majestic havia acabado de comer e, sem aguardar o tempo recomendado para a digestão, entrou no mar. Isso resultou em dificuldades para nadar, e ele foi arrastado pelas ondas até perder a vida", informou a fonte.

Apesar das tentativas, a equipe de emergência não conseguiu reanimá-lo.

Nascido em Iztapalapa, no México, Majestic era uma referência no freestyle e protagonizou finais disputadas com grandes públicos no ano passado quando participou da Batalha dos Gallos 2023 e perdeu a final para o cantor Yoiker. De acordo com a imprensa mexicana, Majestic poderia ter vencido a competição, mas os jurados teriam favorecido o rival.

Após a morte de Majestic, Yoiker se manifestou em suas redes sociais e relembrou com carinho uma característica marcante no colega de profissão e amigo.

