Rapper Oruam mima namorada com carro de R$ 140 mil; veja famosos que já deram presentes valiosos

A- A+

Leia também

• Bruno Gagliasso, Junior Lima e outros famosos posam nus e sobem a temperatura das redes

• "Só um golinho": Fernanda Paes Leme diz tomar vinho no fim da gravidez; pode ou não pode?

• Jojo Todynho revela motivo do término com Renato Santiago: "Quero me dedicar a mim mesma"

O rapper Oruam, de 22 anos, deu de presente para a namorada Fernanda Valença um carrão avaliado em cerca de R$ 140 mil. O mimo, na verdade, foi dado após ela perder uma bolsa da grife de alta costura, Louis Vuitton, (comprada por R$ 50 mil).



O “consolo” para a loira chegou na forma de automóvel, com um preço quase três vezes mais que o perdido antes. O cantor não é o primeiro a oferecer agrados parecidos para um parente especial.

Veja abaixo outras celebridades que não economizaram na hora de escolher um carro para presentear pessoas queridas:

MC Daniel



MC Daniel dá carrão (com laço vermelho) para a mãe — Foto: Reprodução

Colecionador de carros de diferentes tipos, o funkeiro, de 25 anos, presenteou a mãe, Daniela Amorim (que hoje soma quase 850 mil seguidores), com um automóvel blindado do modelo BMW X1. O veículo é avaliado em cerca de R$ 350 mil. O presente foi dado após o cantor ter sofrido um assalto, na qual o seu carro, um Land Rover Defender, avaliado em mais de R$ 700 mil, foi roubado por criminosos armados.

Pedro Scooby



O surfista — que, inclusive, é um grande amigo de MC Daniel — também deu de presente para a mãe um carro zero quilômetros no Natal do último ano. Gracinda Mota recebeu o agrado do filho com um enorme sorriso no rosto. Após, o atleta comentou o momento em que entregou o automóvel: “Muito mais do que a conquista de poder dar um carro para ela, é que vendo a felicidade no rosto dela, vem uma memória de várias coisas que a gente passou junto na nossa vida”, disse.

Neymar



Neymar e irmã dão carrão de presente de Natal para a mãe, Nadine Gonçalves, a “Neymãe” — Foto: Reprodução

Outro que também resolveu dar um presente diferenciado de Natal foi o jogador, que joga atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita. Ele, junto com a irmã, Bruna Biancardi, a filha, Mavie, e a madrasta, deram o veículo para Nadine Gonçalves, chamada como “Neymãe”. O agrado, de acordo com declaração dela depois, já era muito esperado: “Primeiramente agradeço a Deus! Somente Ele sabe os desejos dos nossos corações. Embora eu pudesse a qualquer momento, eu soube esperar o tempo dele em realizar um sonho de anos”.

Bell Marques



Já com o cantor de axé, a história foi um pouco diferente: foi ele quem recebeu um carro de luxo dos filhos, Rafa e Pipo Marques, que também são músicos. O presente, nada menos que um Porsche Turbo GT branco, cujo valor pode chegar a mais de R$ 1 milhão, foi dado por ocasião do aniversário do baiano, que completava 71 anos. “Um presente muito especial. Fiquei bobo”, escreveu o artista ao agradecer o presentão recebido.

Jojo Todynho



Jojo Todynho compra carro para o namorado — Foto: Reprodução/Instagram

A funkeira deu para o então namorado um carrão de R$ 240 mil. A cantora usou as redes sociais para reafirmar até mesmo que Renato Santiago era o real proprietário do veículo: “O presente fica no nome do presenteado. Está no nome dele. O meu está no meu nome”, disse ela. O namoro dos dois, entretanto, findou em fevereiro deste ano após ela entender que “não estava pronta” para o relacionamento. Hoje, continuam amigos.

Veja também

BRASIL Câmara aprova regulamentação do mercado de jogos eletrônicos