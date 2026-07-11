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música Rapper Pitbull estabelece recorde mundial de maior reunião de pessoas com carecas postiças O Guiness World Records havia estabelecido um mínimo de 2.000 carecas postiças para homologar o recorde, marca amplamente superada com 22.141 pessoas usando as próteses entre os 70.000 espectadores do show

O rapper Pitbull, que transformou sua careca em uma de suas marcas registradas, entrou para o Guinness World Records ao reunir 22.141 fãs usando carecas postiças durante um show em Londres.

O astro americano de origem cubana, de 45 anos, conhecido por sucessos como "Give Me Everything", "Timber" e "Hotel Room Service", convocou seus seguidores na sexta-feira (10) para o festival BST Hyde Park, no centro da capital britânica, onde era a principal atração.

Há vários anos, os fãs de "Mr. Worldwide" comparecem aos shows imitando seu visual característico: óculos aviador, cavanhaque, bigode, terno preto e, principalmente, as famosas "bald caps", próteses de látex que simulam uma cabeça totalmente careca.

"Trata-se de um recorde completamente novo, já que nunca havia sido tentado antes", explicou Will Munford, juiz do Guinness World Records presente no evento.

A organização havia estabelecido um mínimo de 2.000 carecas postiças para homologar o recorde, marca amplamente superada com 22.141 pessoas usando as próteses entre os 70.000 espectadores do show.

"Estamos fazendo história diante dos nossos próprios olhos", declarou Pitbull, cujo nome verdadeiro é Armando Christian Pérez.

Além de uma equipe de voluntários, drones foram usados para contabilizar as próteses de látex no público.

"É incrível fazer parte de algo assim: vamos entrar para a história!", afirmou à AFP a estudante Ella McGovern, de 23 anos.

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