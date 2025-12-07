A- A+

assalto Rapper Rael é assaltado em saída de estacionamento em SP: "Não reaja" Criminosos levaram moto e capacete; rastreador ajudou a localizar veículo em Osasco

O músico Rael foi assaltado na manhã deste sábado ao deixar o Parque Villa-Lobos, na Zona Oeste de São Paulo.

O cantor havia acabado de validar a saída do estacionamento e seguia de moto quando foi abordado por dois homens armados, que levaram o veículo e o capacete em uma ação que durou menos de 30 segundos. A cena foi registrada pela câmera do estacionamento.

Segundo relato publicado pelo artista em uma rede social, assim que a cancela automática se abriu, os criminosos se aproximaram e exigiram que ele entregasse a moto, o capacete e o celular que estava acoplado ao painel. Rael, que faria um show no próprio parque na tarde do mesmo dia, contou que não reagiu e entregou tudo aos assaltantes.

A moto foi localizada pouco depois em Osasco, na Grande São Paulo, graças ao rastreador e à atuação da Guarda Civil. O capacete e a câmera acoplada a ele não foram recuperados. Já o celular, que estava com o GPS ligado e acabou superaquecendo durante a fuga, foi deixado para trás pelos criminosos no momento em que abandonaram o veículo — e também foi devolvido ao músico.

Após relatar o episódio, Rael aproveitou para reforçar o alerta aos seguidores: “Não reaja. O maior bem que você tem é você mesmo”, escreveu.

